مستشفى السلام: نجحنا في التصدي للموجة الرابعة لكورونا

2022/03/13 | 11:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مدير مستشفى دار السلام الميداني رسول مهدي المياحي، اليوم الأحد، عن النجاح بالتصدي للموجة الرابعة من فيروس كورونا.

وقال المياحي في بيان صادر عن اعلام صحة الكرخ وتلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "الملاكات الطبية و الصحية و الساندة في مستشفى دار السلام الميداني المخصص لعلاج مرضى جائحة كورونا تواصل كتابة قصص التحدي و النجاح في مواجهة و هزيمة فيروس كورونا و جميع متحوراته و بنجاح كبير، حيث انه لم يتبقى من المرضى الراقدين سوى اعداد قليلة جدا جميعهم لم يأخذوا جرع اللقاحات المضادة".

وأضاف أن "مستشفى دار السلام الميداني احد اكبر المستشفيات الخاصة بعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا على مستوى القطر و المستشفى الاكبر في العاصمة بغداد، حيث انها استقبلت المستشفى الالاف من المصابين منذ اليوم الاول لتأسيسها وحيث قمنا بكتابة سطور التحدي و الصبر و الدفاع ضد عدو مجهول لا نعرف مصدره او كيف يهجم علينا و لكننا من خلال عملنا و تماسكنا و اصرار جميع العاملين في المستشفى و البحوث و الدراسات العلمية و تطبيق بروتوكولات العلاج العالمية اصبحنا نحن نقوم بإجراءات الهجوم للتغلب على الفيروس من خلال تقديم افضل العلاجات ذات المناشئ العالمية".

وأوضح المياحي انه "تم تسجيل واستقبال جميع المصابين خلال دخولنا في الموجة الرابعة من الجائحة وتلقوا جميعهم العلاجات اللازمة وتماثلوا للشفاء ولم يتبقى في المستشفى سوى 25 مصاب جميعهم من كبار السن واصحاب الامراض المزمنة وجميعهم لم يأخذوا جرع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والتي ساهمت بشكل كبير في التقليل من مخاطر الإصابة".

وأشار مدير مستشفى السلام إلى أنه "بالرغم الى تخصص المستشفى هو لعلاج مرضى جائحة كورونا الا ان المستشفى تنظم العشرات من الدورات العلمية و الندوات و ورشات العمل و لجميع الاختصاصات الطبية و الصيدلة و المختبرية و الصحية و الساندة و اجراء الدراسات و البحوث العلمية حول فيروس كورونا بالإضافة الى تحويل حدائق المستشفى الى واحات خضراء حيث تم زراعتها بالأشجار و الورود و ذلك لإضفاء جمالية الى المستشفى و تعتبر عامل مساعد في العلاج النفسي لمرضى جائحة كورونا".

وبين ان "مسؤول شعبة المختبرات تقني طبي تحليلات منيب نعمان تم اجراء 7871 فحص و تحليل مختبري الى المرضى الراقدين في المستشفى خلال شهر شباط من العام الجاري توزعت بين 6097 فحص الكيمياء السريرية و 776 فحص امراض الدم و 47 فحص الاحياء المجهرية و 105 فحص الفيروسات بالإضافة لإجراء 830 مسحة Vtm و 16 فحص Rapid test "، مؤكدا ان "المستشفى مجهزة باحدث الاجهزة المختبرية التي تمتاز بالسرعة و الدقة في انجاز التحاليل المختبرية".

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