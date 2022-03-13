مجلس مفوضي هيئة الاعلام والاتصالات يصوت على اعفاء رئيس الجهاز التنفيذي

2022/03/13 | 11:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشف مصدر مطلع في هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الاحد، عن ان مجلس مفوضي هيئة الاعلام والاتصالات صوت على اعفاء رئيس الجهاز التنفيذي علي المؤيد.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "أسباب الاعفاء لغاية الان مجهولة ولم يتم اختيار بديل له حتى اللحظة".

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