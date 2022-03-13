استشهاد جنديين بهجوم داعشي جنوب شرق الموصل

2022/03/13 | 11:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوىافاد مصدر أمني، اليوم الاحد، باستشهاد جنديين بهجوم داعشي جنوب شرق الموصل.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "هجوماً داعشيا جنوب شرق الموصل تسبب باستشهاد جنديين اثنين من الجيش العراقي".واضاف ان "الهجوم شنه عناصر من تنظيم داعش على نقطة تفتيش للجيش في قرية كردهار الواقعة ضمن ناحية قراج في قضاء مخمور جنوب شرق الموصل".

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