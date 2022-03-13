التخطيط تكشف عن إعداد تقرير تفصيلي عالج معوقات إنجاز المشاريع

2022/03/13 | 11:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – آمنة السلامي

كشفت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، عن إعداد تقرير تفصيلي عالج معوقات انجاز المشاريع وخاصة المستشفيات والمدارس، فيما احصت عدد المدارس المنجزة خلال العام 2021.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنَّ "الوزارة ماضية بإعداد تقرير تفصيلي عن واقع المشاريع بكل توثيقاتها سواء أكانت المستمرة أم المتلكئة أم المتوسطة، لغرض معالجة كل المشكلات التي تواجه المشاريع، واستئناف العمل بها".

وأضاف، أنه "خلال 2020 كانت هناك قضية مشاريع المستشفيات المتلكئة والمتوقفة، حيث أكثر من 50 مستشفى كانت فيها مشكلات، بعضها متلكئ وآخر متوقف، وتمَّ تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط وعضوية جهات اخرى"، موضحاً، أنَّ "هذه اللجنة عملت بكل جدية من أجل معالجة جميع المشكلات التي تسببت في توقف المشاريع واستأنف العمل في الكثير من المستشفيات".

وأشار إلى، أن "اللجنة مستمرة في إنجاز ما تبقى من المستشفيات المتوقفة ومعالجة المشكلات"، لافتاً إلى أنَّ "الحال نفسه بالنسبة للمدارس، فقد عولجت مشكلات الكثير من المدارس وتم إنجاز 2160 مدرسة في عموم العراق، بالاضافة الى المشاريع الأخرى، فالعمل فيها مستمر".

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