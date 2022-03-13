الايزيديون يشكون التهميش والإقصاء رغم تجاوز عددهم 700 ألف نسمة

2022/03/13 | 11:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اتهم رئيس الكتلة الايزيدية في مجلس النواب النائب نايف خلف سيدو، الأحد، وجود تهميش وإقصاء للمكون رغم تجاوز عددهم 700 ألف نسمة ، مشيرا إلى أن الأقليات تتعرض إلى تهميش كمنهج منذ عام 2003 .تابعونا على تيليغرام وقال سيدو في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك تقصيرا حكوميا تجاه المكون الايزيدي بسبب الواقع […]

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