2022/03/13 | 11:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، القبض على متهمة بالاتجار بالبشر وآخر بسرقة ٨ ملايين دينار في العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مفارز قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر - الكرخ التابعة لمديرية مكافحة إجرام بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على متهمة مطلوبة عن قضية المتاجرة بالبشر، حيث تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفها وفق أحكام المادة ٦ من قانون الاتجار بالبشر".

إلى ذلك، أفادت الخلية، "بتمكن مفارز مكتب مكافحة إجرام الحرية من القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره ( ثمانية ملايين دينار عراقي) مع أجهزة موبايل من داخل دراجة نارية ضمن منطقة الحرية ببغداد، حيث تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 'متاجرة بالبشر' وسارق في بغداد - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 'متاجرة بالبشر' وسارق في بغداد - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).