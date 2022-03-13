الحلبوسي: الاعتداء على اربيل استهداف لسيادة العراق

2022/03/13 | 11:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، ان الاعتداء على اربيل استهداف لسيادة العراق.وقال الحلبوسي في تغريدة ان “الاعتداء على اربيل هو استهداف وتعد على سيادة العراق وامن جميع مواطنيه”.واضاف، ان “الاعتداء عمل مدان يتطلب موقفاً وطنياً موحداً وحازماً لردعه ومواجهته”.

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