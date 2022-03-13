نصيف تدعو رئاسة البرلمان لتحديد موعد استجواب أمين بغداد

2022/03/13 | 11:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الاحد، رئاسة البرلمان لتحديد موعد لاستجواب أمين بغداد.وقالت نصيف في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “جميع إجراءات استجواب امين بغداد وكالةً علاء معن شارفت على الانتهاء وبقي فقط تحديد موعد نهائي من قبل رئاسة مجلس النواب لمثوله تحت قبة البرلمان بشأن المخالفات […]

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