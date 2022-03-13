البطاقة الموحدة: نواجه زخماً كبيراً في فروع بغداد .. الشفت المسائي أحد الحلول

2022/03/13 | 11:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف مدير المديرية العامة لشؤون البطاقة الموحدة التابعة لوزارة الداخلية العميد محمد صادق، الاحد، عن زخم كبير من قبل المواطنين الراغبين بالحصول على البطاقة الموحدة في فروع بغداد، بينما تحدث عن إجراءات للتخفيف منه أبرزها تسلم البطاقة ضمن الشفت المسائي.وقال صادق في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “واستنادا لتوجيهات الوزارة […]

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