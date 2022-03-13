شاهد.. صور مؤثرة لأم أنجبت طفلتها بعدما أُجليت من مستشفى في أوكرانيا كان يتعرض للقصف الروسي

2022/03/13 | 11:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنجبت ماريانا فيشغيرسكايا، التي كانت في مستشفى ماريوبول للولادة في أوكرانيا الذي تعرض للقصف في وقت سابق من هذا الأسبوع، طفلة.أثار الهجوم الروسي على مستشفى ماريوبول للولادة إدانة واسعة النطاق، وظهرت صور النساء الحوامل أثناء إنقاذهن من الهجوم على الصفحات الأولى للصحف في كل مكان

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