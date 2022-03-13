2022/03/13 | 11:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انتقدت كوريا الشمالية كوريا الجنوبية لشجبها ما تدعي بيونغ يانغ أنها تجارب إطلاق قمر صناعي مؤخرا بينما ترى سيئول أن ذلك يأتي بإطار جهود مبذولة لتطوير صاروخ باليستي عابر للقارات.وتتحجج بيونغ يانغ بأن الانتقاد يمثل معيارا مزدوجا للتعامل مع مشروع تطوير الفضاء الذي يحق لجميع البلدان القيام به، وفق ما أفادت وكالة […]

ظهرت المقالة وسائل الإعلام الكورية الشمالية تنتقد سيئول لإدانتها مشروع الأقمار الصناعية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسائل الإعلام الكورية الشمالية تنتقد سيئول لإدانتها مشروع الأقمار الصناعية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسائل الإعلام الكورية الشمالية تنتقد سيئول لإدانتها مشروع الأقمار الصناعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).