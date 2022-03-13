الإمارات.. قرار بشأن

2022/03/13 | 11:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت النيابة العامة في الإمارات أمرا بضبط وإحضار جميع مثيري أحداث الشغب في مباراة كرة القدم التي جمعت فريقي الوحدة والعين، السبت، على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي.

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