2022/03/13 | 11:25 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: j4uDIIb-_ak

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تعرف على حركة السير والازدحام في بغداد | العقيد ياس خضير مدير العلاقات والاعلام في المرور العامة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تعرف على حركة السير والازدحام في بغداد | العقيد ياس خضير مدير العلاقات والاعلام في المرور العامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).