الصدر: أربيل تحت مرمى نيران الخسران والخذلان

2022/03/13 | 11:26 - المصدر: قناة التغيير

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أكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ،اليوم الاحد، أن أربيل تحت مرمى الخسران والخذلان.

وقال السيد الصدر في تغريدة على تويتر أن: أربيل تحت مرمى نيران الخسران والخذلان، وتحت طائلة التجويع ..



وكأن الكرد ليسوا عراقيين، بل هم رئة العراق وجزؤه الذي لا يتجزأ، ولن تركع أربيل الا للاعتدال والاستقلال والسيادة.

وختم تغريدته بالقول: وصبرا حتى تحقيق: حكومة اغلبية وطنية.

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— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) March 12, 2022

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