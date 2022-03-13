2022/03/13 | 11:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ،اليوم الثلاثاء، أن الاعتداء الذي استهدف اربيل وروع سكانها هو تعدٍ على أمن شعبنا.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر أن الاعتداء الذي استهدف مدينة اربيل العزيزة وروع سكانها هو تعدٍ على أمن شعبنا، مضيفاً انه تابع مع رئيس حكومة اقليم كردستان تطورات الموقف، وستقوم قواتنا الأمنية بالتحقيق في هذا الهجوم وسنتصدى لاي مساس بأمن مدننا وسلامة مواطنينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: الاعتداء الذي استهدف اربيل هو تعد على أمن شعبنا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: الاعتداء الذي استهدف اربيل هو تعد على أمن شعبنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).