نائب يكشف عن إحالة وزير المالية الى القضاء

2022/03/13 | 11:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..كشف عضو مجلس النواب هادي السلامي، الأحد، عن إحالة وزير المالية علي علاوي إلى الادعاء العام والقضاء وهيئة النزاهة لارتكابه جريمة الأضرار بالمال العام .تابعونا على تيليغرام وقال السلامي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “وزير المالية مشتبه به في الأضرار بالمال العام فيما يتعلق بمفردات البطاقة التموينية ودعم الفئات الهشة نتيجة رفع […]

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