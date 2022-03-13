إجلاء أكثر من 140 أجنبيا من أوكرانيا إلى القرم

2022/03/13 | 11:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إنه تم إجلاء أكثر من 140 مواطنا أجنبيا من دول مختلفة من أراضي أوكرانيا إلى جمهورية القرم الروسية.وقالت الوزارة في بيان، بأن هؤلاء المواطنين يحملون جنسيات عدة دول من بينها الولايات المتحدة والهند وفيتنام وبلغاريا، وقد تم نقلهم بحافلات خصصها الجانب الروسي من مقاطعة خيرسون بأوكرانيا […]

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