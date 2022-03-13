صنعاء تهدد السعودية بـ”عواقب وخيمة” بعد اعدام اسيرين يمنيين

2022/03/13 | 11:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكدت لجنة شؤون الأسرى اليمنيين، أن إعدام النظام السعودي لأسرى حرب يمنيين مخالف لكل القوانين والمواثيق، وعلى النظام السعودي انتظار العواقب الوخيمة لهذه الجريمة.وقالت اللجنة الوطنية لأسرى اليمن: “علمنا أنه من بين عشرات الأشخاص الذين أعدمهم نظام آل سعود بينهم سجناء يمنيين حيث تم اقتيادهم إلى موقع الإعدام بدافع القمع والعداء”.ووصفت اللجنة […]

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