ديالى تسجل ادنى معدل يومي للاصابات بفيروس كورونا وتؤكد: لم نغادر الخطر

2022/03/13 | 11:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىاعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الاحد، عن تسجيل ادنى معدل يومي للاصابات بفيروس كورونا خلال العام الجاري.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "فرق ديالى الصحية سجلت 6 حالات اصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية وهو ادنى معدل يومي للاصابات خلال العام الجاري 2022".واضاف العزاوي، انه "تم تسجيل 10 حالات شفاء دون اي حالات وفاة مؤكدا بانه رغم الانحسار الكبير في حالات الاصابة الا ان خطر وباء كورونا لم نغادرها بعد في ظل تعدد الموجات والتحورات في الفيروس".واشار الى ان" معدلات الوفيات انخفضت بنسبة 50% خلال اذار الجاري قياسا بشهري كانون الثاني وشباط الماضيين".

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