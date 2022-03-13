2022/03/13 | 11:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… عقد البرلمان الإيراني، اليوم الاحد، جلسة غير علنية بحضور رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد إسلامي.وذكرت وكالة أنباء فارس في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، أن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية حضر في الجلسة المغلقة للمجلس لتقديم شرح لنواب الشعب حول الاعمال التي تقوم بها هذه المنظمة .ومن المقرر أن يتم خلال هذه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان الإيراني يعقد جلسة مغلقة لمناقشة مفاوضات فيينا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان الإيراني يعقد جلسة مغلقة لمناقشة مفاوضات فيينا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).