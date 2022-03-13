مصر تدين استهدف أربيل بصواريخ باليستية

2022/03/13 | 11:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

ادانت مصر، اليوم الاحد، استهدف مدينة أربيل بصواريخ باليستية، فيما وصفت الهجوم بـ"الخسيس".

وقال الحكومة المصرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "ندين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مدينة إربيل بمجموعة من الصواريخ الباليستية في الساعات الأولى من صباح اليوم، والذي أسفر عن بعض الخسائر المادية".

وجددت استنكارها "البالغ لهذه الأعمال الخسيسة"، مؤكدة "وقوفها التام بجانب العراق الشقيق، ودعمه لما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه واستقراره".

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