بعد القصف الصاروخي.. محافظ أربيل يكشف الوضع الأمني في المحافظة - عاجل

2022/03/13 | 11:39 - المصدر: السومرية نيوز

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محافظ أربيل اوميد خوشناو: القصف الصاروخي أسفر عن إصابة شخصين بجروح طفيفةخوشناو: الوضع الآن في محافظة أربيل آمن

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