2022/03/13 | 11:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لم يبد أن نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو لديه الكثير ليحتفل به على الرغم من “هاتريك” الذي أحرزه في مواجهة فريقه أمام توتنهام 3-2 السبت ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي وذكرت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية أن المظهر المتجهم لـ رونالدو بعد انتهاء المباراة أثار حالة من القلق لدى جماهير مانشستر يونايتد بشأن […]

ظهرت المقالة رغم تسجيله هاتريك..



رونالدو يثير قلق جماهير مانشستر يونايتد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم تسجيله هاتريك.. رونالدو يثير قلق جماهير مانشستر يونايتد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم تسجيله هاتريك.. رونالدو يثير قلق جماهير مانشستر يونايتد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).