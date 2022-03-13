الاتحاد ينفي خروج اجتماع الحنانة باتفاق على دعم مرشح الديمقراطي لرئاسة الجمهورية

2022/03/13 | 11:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفى عضو الكادر المتقدم للاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الاحد، وجود اتفاق بين قادة الاطار وتحالف السيادة وزعيم التيار الصدري بشأن دعم مرشح الديمقراطي لرئاسة الجمهورية، مؤكدا استعداد الاتحاد لفتح جولة حوار شاملة مع الديمقراطي عقب التقارب الشيعي.تابعونا على تيليغرام وقال السورجي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ما روج له بعض اعضاء الديمقراطي الكردستاني […]

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