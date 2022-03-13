رئيس العراق: هجوم أربيل جريمة إرهابية مدانة.. وتوقيته مريب

2022/03/13 | 11:49 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأحد أن الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل، "جريمة إرهابية مدانة"، مؤكدا أن الهدف منه عرقلة تشكيل الحكومة.

ووصف عبر حسابه الرسمي على تويتر توقيت الهجوم بأنه "مريب"، موضحا أن وقوعه "مع بوادر الانفراج السياسي يستهدف عرقلة الاستحقاقات الدستورية بتشكيل حكومة مقتدرة".

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كما أضاف صالح "يجب الوقوف بحزم ضد محاولات زج البلد في الفوضى، وعلينا توحيد الصف لدعم قواتنا الأمنية وترسيخ مرجعية الدولة ومكافحة الإرهابيين الخارجين عن القانون".

استهداف أربيل جريمة ارهابية مُدانة، وتوقيته المُريب مع بوادر الانفراج السياسي يستهدف عرقلة الاستحقاقات الدستورية بتشكيل حكومة مقتدرة.



يجب الوقوف بحزم ضد محاولات زج البلد في الفوضى،وعلينا توحيد الصف لدعم قواتنا الأمنية وترسيخ مرجعية الدولة ومكافحة الارهابيين الخارجين عن القانون.

— Barham Salih (@BarhamSalih) March 13, 2022

بدوره، وصف رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي على تويتر الهجوم على أربيل بأنه "استهداف وتعد على سيادة العراق وأمن جميع مواطنيه"، مؤكداً أن الهجوم "عمل مدان يتطلب موقفا وطنيا موحدا وحازما لردعه ومواجهته".

هذا وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية أفادت بأن مدينة أربيل تعرضت بعد فجر اليوم إلى "هجوم بعدد من الصواريخ سقطت في مواقع مختلفة"، لافتة إلى أن القوات الأمنية شرعت بفتح تحقيق بالحادث.

12 صاروخا باليستيا

كما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان بدوره في وقت سابق اليوم أن الهجوم نفذ بـ"12 صاروخاً باليستياً" أطلقت "من خارج حدود الإقليم وتحديداً من جهة الشرق".

وأوضح في بيان أن الصواريخ كانت موجهة إلى القنصلية الأميركية، لكنها لم تسفر عن "خسائر بالأرواح، بل اقتصرت الخسائر على الأضرار المادية".

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