2022/03/13 | 11:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف يمكن أن تؤثر وسائل التواصل الاجتماعي ومن بينها "تيك توك" على صحة الأطفال العقلية، وما يمكن للوالدين فعله لحماية أطفالهم من الآثار الضارة.

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