النجباء تتحدث عن دور أميركي “خفي” في تعقيد المشهد السياسي

2022/03/13 | 11:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد عضو المكتب السياسي لحركة النجباء فراس الياسر , الاحد , انه ليس من المستبعد جدا بأن الأميركيين لديهم اجندات وايادي خفية في تعقيد المشهد السياسي من اجل تناسي المطالبة بإخراج قواتهم في العراق.تابعونا على تيليغرام وقال الياسر في تصريح لـ / المعلومة / , ان “الأميركيين عملوا بجدية في […]

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