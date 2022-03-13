مشاريع الأسماك في كربلاء تسوق 60 ألف سمكة

2022/03/13 | 11:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشاريع بحيرات الأسماك البالغ عددها ثلاثة مشاريع تربية ( 10500 ) سمكة.

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