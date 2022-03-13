زيباري: لا مفر من حكومة اغلبية توافقية والإصلاح يُستخدم للوصول للاهداف

2022/03/13 | 12:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد عضو مجلس النواب عبد الباري زيباري، الاحد، أنه لا مفر من تشكيل حكومة أغلبية توافقية، فيما اعتبر ان مصطلح الإصلاح يستخدم للوصول الى الأهداف.وقال زيباري في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” واطلعت عليه /المعلومة/، “قلنا لا مفر من حكومة أغلبية توافقية”، مشيرا الى “بوادر انفراج في تشكيل الحكومة ولكن بآليات […]

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