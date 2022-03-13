2022/03/13 | 12:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kGZQEzWXTh4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حوار الصباح | امراض الكبد وارتباطها بالسكري والسمنة المفرطة ..الدكتور الصيدلاني سيف الدين الخياط) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حوار الصباح | امراض الكبد وارتباطها بالسكري والسمنة المفرطة ..الدكتور الصيدلاني سيف الدين الخياط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).