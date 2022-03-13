العراق يباشر تدريباته استعداداً لمباراتي الإمارات وسوريا

2022/03/13 | 12:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشر المنتخب العراقي الأول لكرة القدم

أولى وحداته التدريبية الفعلية، في

ملعب الشعب الدولي استعداداً لمواجهة

زامبيا ودياً وتحضيراً لمباراتي

الإمارات وسوريا ضمن التصفيات المؤهلة

لمونديال قطر 2022.

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