بالصور:العراق يحقق حلم سائح ألماني

2022/03/13 | 12:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مفتشية آثار في ذي قار، عن

تحقيقها حلم رحالة وسائح ألماني بقضاء

ليلة قرب زقورة مدينة أور الأثرية في

المحافظة.





وقال مدير مفتشية ذي قار الاستاذ عامر

عبد الرزاق لمراسل وكالة نون

الخبرية"إننا كجهة

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