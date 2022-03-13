تغريدة من علاوي بشأن قصف اربيل

2022/03/13 | 12:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

غرد زعيم ائتلاف الوطنية، رئيس الجبهة الوطنية المدنية إياد علاوي، اليوم الأحد، بشأن القصف الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل.

وقال علاوي، في تغريدته، إن "القصف الصاروخي الذي استهدف اربيل امس مؤشر خطير عن حجم التدخلات الخارجية السافرة في العراق".

وأضاف: "ندين ونستنكر هذا العمل الجبان وندعو الى اجراءات حقيقية ازاء هذه الافعال الاجرامية ووضع حدٍ لها"، محذراً من "استخدام الاراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار".

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