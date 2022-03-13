يضم الصدر والمالكي.. اجتماع خماسي مرتقب لاختيار رئيسي الجمهورية والوزراء

2022/03/13 | 12:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصكشف القيادي في تحالف السيادة، أمجد الدايني، اليوم الأحد، عن اجتماع خماسي يضم زعيمي التيار الصدري مقتدى الصدر، وائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لاختيار رئيسي الجمهورية والوزراء.وقال الدايني، لـ (بغداد اليوم)، إن "اجتماعا سيعقد قريبا بين الخنجر والحلبوسي والصدر والمالكي والبارزاني وشخصيات اخرى لبلورة المضي سريعا باختيار رئيسي الوزراء والجمهورية"، مبينا ان "الاجتماعات ستعقد بين قيادات الطيف الوطني لبلورة اخر الاتفاقات بعد اذابة الجليد بين البيت الشيعي".واضاف، ان "الاتفاق الشيعي الشيعي يجعل الطريق نحو اختيار رئيس مجلس الوزراء وحكومته امرا سهلا وسيمر بشكل أفضل وعليه فأن اللقاءات ستكون سريعة ومتواصلة لغرض الاتفاق على رئيسي الجمهورية والوزراء".

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