واسط تحصي مشاريعها الرياضية المتلكئة

2022/03/13 | 12:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع – واسط - دانيال قاسم كشف مدير الشباب والرياضة في محافظة واسط، مناضل جاسم عن عدد المشاريع المتلكئة في المحافظة وأسباب تلكئها .وقال جاسم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إنَّ" عدداً من المشاريع الرياضة يواجه تلكؤاً في الإنجاز بسبب شبهات فساد وأخرى بسبب الضائقة المالية التي عصفت بالبلاد".وأضاف جاسم، أنَّ" أحد تلك المشاريع هو إنشاء بناية متعددة الأغراض في مدينة الكوت تتكون من ستة طوابق ومتكونة من (مطعم وإدارة ومنام ومكتبة ومركز حاسوب وقاعة بولينغ)"، مبيناً، أنَّ" نسبة الإنجاز في البناية بلغت 73% ، إذ توقَّف العمل فيها بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم 347 للعام 2015 بعد أزمة الموازنة المالية وتم فسخ العقد مع الشركة المنفذة بالتراضي، بعدها تمَّت إحالة البناية الى الاستثمار".وبيَّن جاسم، أنَّ" هناك مشروعاً آخرَ تعرَّض للتلكؤ وهو إنشاء منتدى شباب البشائر في قضاء الحي بمحافظة واسط ، إذ وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 76% ولكن وزارة الشباب والرياضة قامت بتسوية العقد مع الشركة المنفِّذة للأسباب السابقة نفسها".من جانبه عبَّر الوسط الرياضي في المحافظة عن استيائه الشديد لتوقف هذه المشاريع التي من شأنها الارتقاء بمستوى الواقع الرياضي. وقال أحد مدربي الفرق الشعبية في واسط ماجد علي لـ(واع)، إن توقف العمل في المشاريع الرياضية أدى إلى تراجع الواقع الرياضي في المحافظة الذي يُعَدُّ متنفساً للشباب والرياضيين، مطالباً الجهات ذات العلاقة بالإسراع في تنفيذ المشاريع الرياضية".

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