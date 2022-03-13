الحزب الاسلامي: الحكومة لا يمكنها التحكم بالفائض المالي بغياب التخويل البرلماني

2022/03/13 | 12:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اكد نائب الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي عمار يوسف حمود، الاحد، ان حكومة تصريف الاعمال لايمكنها التحكم بالفائض المالي لعدم وجود تخويل برلماني.وقال حمود في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “مشكلة الحكومة انها لاتولي اهتمام اقتصادي استراتيجي لارتفاع أسعار النفط،ولا توجد مؤشرات على إمكانية إقرار الموازنة المالية للعام الحالي 2022، فالخلافات الحادة […]

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