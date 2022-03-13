2022/03/13 | 12:10 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايرث نيوز/ أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمود عباس زاده مشكيني، أنه “لا علاقة لإيران بقصف أربيل بالصواريخ”، فجر اليوم الأحد.
وقال محمود عباس زاده مشكيني: “الكيان الصهيوني يرتكب جرائم مستمرة في المنطقة ولاسيما في سوريا..
والجريمة الأخيرة أيضا تأتي استمرارا لهذا النهج الاجرامي، لكن انتقام الجمهورية الإسلامية من […]
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وقال محمود عباس زاده مشكيني: “الكيان الصهيوني يرتكب جرائم مستمرة في المنطقة ولاسيما في سوريا..
والجريمة الأخيرة أيضا تأتي استمرارا لهذا النهج الاجرامي، لكن انتقام الجمهورية الإسلامية من […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران: لا علاقة لنا بقصف أربيل بالصواريخ) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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