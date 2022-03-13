طهران: لا علاقة لنا بقصف أربيل بالصواريخ

2022/03/13 | 12:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمود عباس زاده مشكيني، أنه “لا علاقة لإيران بقصف أربيل بالصواريخ”، فجر اليوم الأحد.وقال محمود عباس زاده مشكيني: “الكيان الصهيوني يرتكب جرائم مستمرة في المنطقة ولاسيما في سوريا..والجريمة الأخيرة أيضا تأتي استمرارا لهذا النهج الاجرامي، لكن انتقام الجمهورية الإسلامية من […]

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