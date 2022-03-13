2022/03/13 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رضي_السماك الفجور في العقوبات على روسيا/ رضي السماك الفجور في مقاطعة العدو هو تعبير عن الفجور في الخصومة،بتعبير آخر هو النهم الفائض عن اللازم في إذلال الخصم وأبداء البغضاء له بلا حدود، بما في ذلك عدم التورع عن اتخاذ ممارسات بربرية غير حضارية أزائه، على نحو ما كانت تفعله الجماعات البدائية بحق أعدائها على نحو ما تابعناه ونتابعه في ممارسات"داعش " حاضراً.



وهذا هو ما يفعله بالضبط الغرب" المتحضر" حالياً بقياد ......





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