وزير الاعلام اليمني: الاعدامات السعودية جريمة كبرى بحق الإنسانية

2022/03/13 | 12:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد وزير الإعلام اليمني “ضيف الله الشامي”، أن مجزرة نظام آل سعود بحق 81 مواطناً بينهم 41 من أبناء القطيف و7 يمنيين جريمة كبرى بحق الإنسانية.وكتب الشامي عبر حسابه في تويتر أنّ “مثل هذه الجرائم لن تنفذ إلا برغبة وتوجه أميركيين وهذا يفضح ديمقراطيتها الزائفة، والجميع يعلم بأن ابن سلمان لا يذهب حتى […]

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