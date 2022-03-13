مصر تدين هجوم اربيل

2022/03/13 | 12:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ادانت مصر، اليوم الأحد، استهداف مدينة أربيل بصواريخ باليستية، فيما وصفت الهجوم بـ”الخسيس”.وقالت الحكومة المصرية في بيان تلقته “ايرث نيوز”، “ندين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مدينة إربيل بمجموعة من الصواريخ الباليستية في الساعات الأولى من صباح اليوم، والذي أسفر عن بعض الخسائر المادية”.وجددت مصر استنكارها “البالغ لهذه الأعمال […]

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