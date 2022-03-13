إقامة مجانية بمنازل الآخرين..كيف يحصل عليها زوجان متقاعدان خلال سفرهما حول العالم؟

2022/03/13 | 12:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يبدو السفر حول العالم أثناء الإقامة في منازل الآخرين مجانًا فكرة مذهلة لدرجة أنه يصعب تصديقها، لكن نجح زوجان شبه متقاعدين من جزيرة نورفولك بإنجلترا في فعل ذلك بالتحديد.

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