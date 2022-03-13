مسؤولون أميركيون: هجوم أربيل ربما يكون رداً على غارة اسرائيلية على سورية

2022/03/13 | 12:26 - المصدر: قناة التغيير

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رجح مسؤولون اميركيون ،اليوم الثلاثاء، أن يكون الهجوم الصاروخي الأخير الذي استهدف مدينة أربيل ان يكون رداً على غارة إسرائيلية على سوريا أسفرت عن مقتل إثنين من عناصر الحرس الثوري الإيراني.

ونقلت صحيفة وول ستريت عن أولئك المسؤولين قولهم، إن إيران مصدر الهجوم الذي استهدف القنصلية الجديدة للولايات المتحدة في اربيل والتي هي قيد الإنشاء.

وقالوا إن صاروخا واحدا على الأقل سقط على بعد أكثر من كيلومترين من المجمع الجديد.

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