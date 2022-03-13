2022/03/13 | 12:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دانت بعثة الأمم المتحدة في العراق ،اليوم الأحد، بشدة الهجمات الصاروخية الشنيعة التي استهدفت في وقت مبكر من صباح الأحد محافظة أربيل.

ودعت البعثة في بيان العراقيين للوقوف صفاً في مواجهة أي عمل ينتهك سيادة العراق ووحدة أراضيه، أو يهدف إلى تقويض الاستقرار.

وطالب البيان بضرورة محاسبة مرتكبي هذا الهجوم الجبان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة تدين الهجوم على أربيل وتصفه بالشنيع) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة تدين الهجوم على أربيل وتصفه بالشنيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).