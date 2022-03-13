العراق يستضيف جولة أخرى من المحادثات بين السعودية وإيران

2022/03/13 | 12:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية فؤاد حسين إنّ العراق سيستضيف جولة أخرى من المحادثات بين السعودية وإيران يوم الأربعاء، من دون ان يذر مزيداً من التفاصيل.

وأعلن وزير الخارجية النبأ، خلال تصريحات في المنتدى الدبلوماسي بمدينة أنطاليا التركية.

وأكد ان هذه المحادثات ستكون رابع جولة تستضيفها بغداد لمسؤولين إيرانيين وسعوديين.

ويأمل دبلوماسيون أن تؤدي الى تخفيف التوتر في أنحاء الشرق الأوسط.

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