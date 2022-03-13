“صواريخ باليستية” من خارج حدود العراق تستهدف أربيل

2022/03/13 | 12:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط عدد من الصواريخ فجر الأحد في أربيل عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق، في هجمات لم توقع ضحايا أو جرحى، وفق ما أفادت السلطات المحلية من دون أن تحدد المواقع المستهدفة.وأفاد مراسل وكالة فرانس برس في أربيل بسماع دوي ثلاث انفجارات.ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن محافظ أربيل أوميد خوشناو قوله […]

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