تحرك نيابي لاستجواب وزير النفط على خلفية تهم فساد ومخالفات قانونية

2022/03/13 | 12:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..كشفت عضو مجلس النواب زهرة البجاري ، الأحد، عن توجيه أسئلة برلمانية إلى وزير النفط احسان عبد الجبار حول العديد من المخالفات ، مؤكدة التحرك لجمع تواقيع لاستجوابه داخل قبة البرلمان.تابعونا على تيليغرام وقالت البجاري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “العديد من الأسئلة وجهت إلى وزير النفط بشأن عدد من المخالفات والفساد […]

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