2022/03/13 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألمانيا تدين الهجوم الصاروخي على أربيل

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