2022/03/13 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزاملي: سنخصص في الموازنة المقبلة كل ما تحتاجه وزارة الدفاع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزاملي: سنخصص في الموازنة المقبلة كل ما تحتاجه وزارة الدفاع) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزاملي: سنخصص في الموازنة المقبلة كل ما تحتاجه وزارة الدفاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).