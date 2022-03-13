هيئة الإعلام والاتصالات تنفي اعفاء المؤيد من منصبه

2022/03/13 | 12:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الاحد، اعفاء رئيس الجهاز التنفيذي علي المؤيد من منصبه.وقال مسؤول المكتب الإعلامي لهيئة الإعلام والاتصالات حيدر نجم في حديث لوكالة ايرث نيوز، ان “الانباء التي تحدثت عن تصويت مجلس مفوضي هيئة الاعلام والاتصالات على اعفاء رئيس الجهاز التنفيذي علي المؤيد غير صحيحة اطلاقاً”.وأضاف نجم انه “بعد […]

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