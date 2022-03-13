2022/03/13 | 12:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الزاملي يشدد على ضرورة إقرار نظام بديل مُنصف للمراتب العسكرية » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 12:29

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزاملي يشدد على ضرورة إقرار نظام بديل مُنصف للمراتب العسكرية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزاملي يشدد على ضرورة إقرار نظام بديل مُنصف للمراتب العسكرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).